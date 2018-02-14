У Польщі для заробітчанки з України, у якої стався інсульт, не викликали швидку
Про це повідомляє "Польське радіо".
Нині жінка у важкому стані перебуває у познанській лікарні. Справі надав розголосу почесний консул України у Познані Вітольд Горовський.
Він поінформував, що українка мешкала на терені закладу, у якому незаконно працювала. Коли раптом у неробочий час у неї стався інсульт, працедавець не викликав їй швидку допомогу.
"Він відвіз її до сусіднього міста. Думаєте, що до лікарні? Вже паралізовану Оксану перенесли до автівки, потім її витягнули з машини і поклали на лавку посеред вулиці. Тоді була викликана поліція у зв’язку з тим, що нібито на вулиці перебуває людина напідпитку", - повідомив Горовський.
Справу вже перевіряє районна прокуратура у Срьоді-Великопольській. Голова прокуратури Ґжеґож Ґуче сказав, що провадження порушено у справі безпосередньої загрози втрати життя або важкої шкоди здоров’ю, а також у справі незаконного працевлаштування.
"Ми вилучили для вивчення відео з камер спостереження цієї фірми, хочемо отримати медичні документи цієї жінки. Ми звернемося за висновками експертів з судово-медичної установи. Водночас перевірку має провести також Державна інспекція праці", - сказав він.
Поки у цій справі звинувачення нікому не висунуто. Жінка перебуває у лікарні в Познані, її стан важкий. Консул почав збір коштів на її лікування.
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