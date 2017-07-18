У Польщі двоє українців стали співорганізаторами незаконного виготовлення цигарок

З ними була також місцева мешканка

Варшавська поліція затримала трьох осіб і вилучила 145 тисяч штук цигарок та понад 300 кг різаного тютюну.

Затримані – 34-річна полька, а також 21-і 38-річний чоловіки – громадяни України.

Підозрюваних звинувачують в організації злочинної групи, яка займалася незаконним виготовлення та зберіганням тютюнових виробів.

"Під час проведення дій у місцевості Ядвісін Леґіоновського повіту поліція у підвалі орендованого будинку виявила виробничу лінію для виготовлення цигарок, зокрема змішувач бетону для змішування тютюну, пакувальні машини, наклейки для блоків цигарок, а також картонні коробки для упаковки", - повідомили у Варшавській комендатурі поліції, інформує "Польське радіо".

Правоохоронці знайшли та вилучили також приблизно 145 тис. штук цигарок різних марок та понад 340 кг різаного тютюну без польських акцизних знаків.

Також зазначається, що втрати державного бюджету Польщі у зв’язку з несплатою необхідного акцизного збору становлять понад 500 тис. злотих (119 тис. євро). Суд за поданням прокуратури тимчасово арештував усіх затриманих на три місяці.

Як повідомляв iPress.ua, у червні польські митники у потязі Київ-Перемишль виявили жінку, яка намагалася провезти до Польщі 8-річного сина без біометричного паспорта, помістивши його у валізі.