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У Польщі мешканці повіту отримали фейкові повідомлення про мобілізацію через воєнний стан в Україні

Ці інциденти були локальними
У Польщі мешканці одного з повітів отримали фейкові смс-повідомлення нібито від урядового центру безпеки про мобілізацію через воєнний стан в Україні.
У Польщі мешканці повіту отримали фейкові повідомлення про мобілізацію через воєнний стан в Україні

У повідомленнях закликали усіх чоловіків призовного віку прийти до органів місцевої влади через ситуацію в Україні, повідомив речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин, інформує "Польське радіо".

Зокрема, мешканцям підкарпатського воєводства відправляли смс з таким текстом: "Увага! Чоловіки віком 18-65 років, які живуть на території ґміни Дукля (Підкарпатське воєводство), зобов'язані прибути до управління ґміни 27 листопада на 10:00 у зв'язку з кризовою ситуацією в Україні. Прошу очікувати на наступні повідомлення".

В урядовому центрі безпеки спростували відправку таких повідомлень. Правоохоронці будуть з’ясовувати, хто відповідальний за поширення цієї інформації, заявив Жарин.

Додамо, у Міноборони заявили, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.

 
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29 11 2018 15:54
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