У Польщі міністри вирішили повернути усі свої торішні премії

Сума премій для уряду, яка у 2017-му склала близько 40 тис євро, викликала хвилю обурення в суспільстві

Усі члени польського уряду прийняли рішення добровільно повернути премії, отримані торік. Таку заяву зробив голова Постійного комітету Ради міністрів Яцек Сасін. Чиновник відповів на питання, чи будуть покарані міністри, які відмовляться повертати гроші.

"Немає сенсу говорити про такі наслідки, тому що кожен поверне гроші - це було спільне рішення міністрів", - заявив Сасін, інформує видання Onet.pl.

Він уточнив, що повернуті премії будуть спрямовані на благодійність.

Таке рішення польських міністрів стало наслідком хвилі обурення в грудні минулого року, коли було оприлюднено таблицю із загальною сумою винагород, отриманих чиновниками у 2017 році. Зокрема, річні суми премій польських міністрів склали 65-80 тис злотих (26-40 тис євро).

Цього тижня питання премій порушив президент владної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський. Він анонсував законопроект про зменшення оплати праці польських депутатів, сенаторів, а також представників центральної та місцевої влади на 20%.

Качинський також розкритикував міністерські премії, закликавши уряд переказати ці гроші на благодійність. За його словами, пояснення посадових осіб щодо премій "не задовольнило польське суспільство".

Проти цієї ініціативи публічно виступила тільки екс-голова польського уряду Беата Шидло, яка заявила, що чиновники заслужили ці нагороди.

Нагадаємо, що у Польщі фіксують падіння рейтингу правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослава Качинського. Згідно з опитуванням, у березні 28% поляків задекларувало готовність проголосувати за PiS, що на 12% менше, ніж у лютому. Водночас, за найбільшу опозиційну партію "Громадянська платформа" (РО) на сьогодні готові віддати свої голоси 22% респондентів, що на 6% більше, ніж у лютому.

Станом на сьогодні, 5-відсотковий виборчий бар’єр подолали б також рух Kukiz’15 (10%), Союз демократичної лівиці (9%), партія "Сучасна" (6%), партії "Свобода" та Польська селянська партія (PSL) - по 5%.