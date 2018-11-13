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У Польщі на пішохідному переході водій збив на смерть двох українок

Обвинувачений водій був тверезим
У Польщі висунули звинувачення водію, який збив на пішохідному переході трьох українок – двоє загинули на місці.
У Польщі на пішохідному переході водій збив на смерть двох українок Фото: http://polradio.pl

Трагедія сталася у селі Сарнув Сілезького воєводства в суботу ввечері на позначеному та освітленому пішохідному переході, повідомляє "Польське радіо".

Обвинувачений – 36-річний житель Заверцянського повіту Сілезького воєводства. Він був за кермом автомобіля Hyundai Tucson, який наїхав на жінок, коли вони переходили дорогу.

За словами поліції, в результаті ДТП одна з жінок впала у канаву, інша опинилася на протилежному боці проїжджої частини. Вони померли на місці.

Третя потерпіла потрапила під колеса Volkswagen, що їхала позаду Hyundai Tucson. Вона у важкому стані.

Не відразу вдалося встановити особи постраждалих жінок. Нині відомо, всі жертви – громадянки України.

Обвинувачений водій був тверезим. У нього взяли кров, аби перевірити, чи не був він під впливом наркотиків.

Про висунення звинувачень у понеділок повідомив речник повітової комендатури поліції у Бендзині Павел Лотоцький. Водієві загрожує до восьми років позбавленні волі.

Нагадаємо, в українському МЗС підтвердили інформацію про загибель чотирьох громадян України внаслідок ДТП у Чехії.

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13 11 2018 14:17
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