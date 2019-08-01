У Польщі на засніженій трасі зіткнулися 17 автомобілів

На автомагістралі поблизу польського міста Лодзь зіткнулися 17 легкових та вантажних автомобілів, в результаті ДТП постраждали шестеро людей.

ДТП за участю шести вантажівок і 11 легкових автомобілів сталося о 7 ранку через сильний снігопад і погану видимість, повідомляє Onet.pl.

За даними пожежників, пошкоджені були в основному пасажирські автомобілі, які врізалися у вантажівки та відбійники. Шість людей госпіталізували.

За кілька кілометрів сталося ще одне ДТП, в результаті якого зіткнулося ще три автомобілі. Однак цього разу ніхто не постраждав.

Дорога у напрямку Гданська була повністю заблокована приблизно до 15 години, зараз рух частково відновлений, але ще ускладнений, організовано об’їзди прилеглими автошляхами.

Нагадаємо, що в Європі через сильні снігопади та погіршення погоди за останній тиждень загинули 12 людей, сотні потрапили у снігові пастки в альпійських регіонах.