У Польщі на засніженій трасі зіткнулися 17 автомобілів
ДТП за участю шести вантажівок і 11 легкових автомобілів сталося о 7 ранку через сильний снігопад і погану видимість, повідомляє Onet.pl.
За даними пожежників, пошкоджені були в основному пасажирські автомобілі, які врізалися у вантажівки та відбійники. Шість людей госпіталізували.
За кілька кілометрів сталося ще одне ДТП, в результаті якого зіткнулося ще три автомобілі. Однак цього разу ніхто не постраждав.
Дорога у напрямку Гданська була повністю заблокована приблизно до 15 години, зараз рух частково відновлений, але ще ускладнений, організовано об’їзди прилеглими автошляхами.
Нагадаємо, що в Європі через сильні снігопади та погіршення погоди за останній тиждень загинули 12 людей, сотні потрапили у снігові пастки в альпійських регіонах.
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