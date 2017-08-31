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У Польщі наполягають на військових репараціях від Німеччини

Заступник міністра культури Польщі нагадав про три мільйони убитих польських євреїв
Польща повинна внести у порядок денний сплату Німеччиною репарацій за збитки країни у Другій світовій війні.
У Польщі наполягають на військових репараціях від Німеччини Фото: WSJ

У цьому переконаний заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін, повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

"Варто самим розуміти і усвідомити це світові і німцям, наскільки значними були втрати (Польщі), уявити це і намагатися отримати відшкодування, принаймні винести це в порядок денний", - заявив Селлін, додавши, що цим питанням не можна знехтувати.

За словами заступника міністра, до великої кількості польських жертв потрібно додати три мільйони польських євреїв, які були громадянами Польщі, а також величезні матеріальні втрати через 6 років окупації, з 1939 року.

Нагадаємо, польська влада розмірковує над вимогою від Німеччини виплатити репарації в зв'язку з втратами Польщі під час Другої світової війни.

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31 08 2017 14:35
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