У Польщі наполягають на військових репараціях від Німеччини

Польща повинна внести у порядок денний сплату Німеччиною репарацій за збитки країни у Другій світовій війні.

У цьому переконаний заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін, повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

"Варто самим розуміти і усвідомити це світові і німцям, наскільки значними були втрати (Польщі), уявити це і намагатися отримати відшкодування, принаймні винести це в порядок денний", - заявив Селлін, додавши, що цим питанням не можна знехтувати.

За словами заступника міністра, до великої кількості польських жертв потрібно додати три мільйони польських євреїв, які були громадянами Польщі, а також величезні матеріальні втрати через 6 років окупації, з 1939 року.