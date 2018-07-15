У Польщі найвідоміші актори прочитали оповідання Сенцова, - ВІДЕО
Користувачі інтернету змогли почути оповідання Сенцова, які зусиллями волонтерів були вперше перекладені польською мовою, повідомляє польський портал про культуру Culture.pl.
Автобіографічні твори Сенцова прозвучали у виконанні культового польського актора Даніеля Ольбрихського, володаря нагороди за найкращу чоловічу роль на кінофестивалі "Молодість-2016" Анджея Северина, акторки Йоанни Куліґ, яка, за прогнозами американських медіа, у цьому році буде номінована на премію "Оскар".
"Я прочитав оповідання Сенцова, щоб у такий спосіб висловити мою солідарність. Я роблю це для себе, для своїх онуків. Хочу, щоб тексти Сенцова почули інші поляки. Сподіваюся, що пан Олег зможе й сам почути власні твори у гарному польському перекладі", - сказав Северин.
Перше відео, в якому актори читають оповідання "Собака", було опубліковано у Facebook 10 липня, друге відео із оповіданням "Бабуся" опублікували 13 липня – у день народження Сенцова. Обидва відео переглянули понад 80 тисяч людей.
Найближчим часом польські актори планують записати відео, у якому вони читатимуть тексти Сенцова англійською та російською мовами.
Нагадаємо, що мати українського режисера, політв'язня Олега Сенцова, Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування. Кремль пообіцяв розглянути звернення.
Мати ув'язненого в Росії українця Олександра Кольченка Лариса вийшла на пікет у Сімферополі, щоб привітати Олега Сенцова з днем народження.
Як відомо, Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.
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