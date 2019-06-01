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У Польщі назвали попередні причини загибелі підлітків у квест-кімнаті

Трагедія сталася під час гри
Польська поліція затримала власника квест-кімнати у місті Кошалін, де 4 січня під час пожежі загинуло п'ятеро дівчат-підлітків.
У Польщі назвали попередні причини загибелі підлітків у квест-кімнаті Фото: з відкритих джерел

Жертви святкували у квест-румі день народження однієї з них, заявив головний комендант поліції Польщі Ярослав Шимчик, інформує Polsat News.

За попередніми даними, пожежу спричинив витік газу з балона, який був у залі очікування ігрової кімнати. У пастку потрапив 25-річний працівник, який мав стежити за учасниками гри і міг розблокувати двері, повідомляє RMF24.

У неділю районна прокуратура в Кошаліні планує слідчі заходи за участю 28-річного власника приміщення (мешканець Великопольського воєводства), а також за участю працівника, який отримав тілесні ушкодження внаслідок пожежі.

В приміщенні були серйозні порушення пожежної безпеки, зокрема не було аварійного виходу.

Нагадаємо, 5 січня у польському місті Кошалін п'ятеро дівчат-підлітків загинули в пожежі під час проходження квест-кімнати "Escape Room".

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06 01 2019 14:39
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