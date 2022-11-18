У Польщі назвали умови участі українців у слідстві щодо падіння ракети
Про це в ефірі TVN24 заявив голова Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Яцек Сєвєра, передає Укрінформ.
"Існує два способи використання допомоги іноземних партнерів. Один з них – це правова допомога у формі двосторонньої угоди. У межах заяви про надання правової допомоги держава, яка має юридичний інтерес у провадженні, просить про можливість взяти участь у слідстві. Другий – це міжнародна слідча група, яку може створити генеральний прокурор Польщі", – розповів Сєвєра.
Він уточнив, що на цей час Україна не зверталася з проханням про надання правової допомоги.
"Ведуться розмови, можливо, вже їх завершено, про створення міжнародної групи", – зазначив голова BBN.
Cєвєра додав: якщо з Києва надійде звернення про надання правової допомоги, або буде створено міжнародну групу, то українські експерти братимуть участь у слідстві.
Як зазначив голова BBN, фрагменти ракети вже передано для вивчення у військові дослідницькі центри, аби визначити її тип. За його словами, найімовірніше, це була ракета радянського виробництва 80-х років, яка використовується комплексами ППО С-300.
Сєвєра зауважив, що зараз немає 100-відсоткової впевненості, але дуже ймовірним є варіант, що її випустила українська ППО, аби збити російську ракету.
Як повідомлялося, у селі Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік польсько-українського кордону, внаслідок вибуху ракети у вівторок загинули двоє людей.
Польща і США, спираючись на свою інформацію, твердять, що це була ракета української системи ППО. Україна ставить це під сумнів. Володимир Зеленський підтвердив у четвер, що українських експертів допустять до місця падіння ракети.
Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з польським колегою Збігнєвом Рау, під час якої обговорив можливість спільного розслідування падіння ракети у польському селищі Пшеводув.
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