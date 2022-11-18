У Польщі назвали умови участі українців у слідстві щодо падіння ракети

Участь українських експертів у слідстві щодо падіння ракети в Польщі може здійснюватися двома способами: якщо Київ і Варшава підпишуть угоду про правову допомогу або буде створено міжнародну слідчу групу.

Про це в ефірі TVN24 заявив голова Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Яцек Сєвєра, передає Укрінформ.

"Існує два способи використання допомоги іноземних партнерів. Один з них – це правова допомога у формі двосторонньої угоди. У межах заяви про надання правової допомоги держава, яка має юридичний інтерес у провадженні, просить про можливість взяти участь у слідстві. Другий – це міжнародна слідча група, яку може створити генеральний прокурор Польщі", – розповів Сєвєра.

Він уточнив, що на цей час Україна не зверталася з проханням про надання правової допомоги.

"Ведуться розмови, можливо, вже їх завершено, про створення міжнародної групи", – зазначив голова BBN.

Cєвєра додав: якщо з Києва надійде звернення про надання правової допомоги, або буде створено міжнародну групу, то українські експерти братимуть участь у слідстві. Як зазначив голова BBN, фрагменти ракети вже передано для вивчення у військові дослідницькі центри, аби визначити її тип. За його словами, найімовірніше, це була ракета радянського виробництва 80-х років, яка використовується комплексами ППО С-300.

Сєвєра зауважив, що зараз немає 100-відсоткової впевненості, але дуже ймовірним є варіант, що її випустила українська ППО, аби збити російську ракету.