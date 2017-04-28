У Польщі назвали законним демонтаж пам'ятника воїнам УПА

Міністерство культури і національної спадщини Польщі назвало законним демонтаж пам'ятника воїнам УПА в Грушовичах поблизу Перемишля.

У відомстві зазначили, що пам'ятник зведено в 1994 році з порушенням польського законодавства, без отримання відповідних дозволів від місцевої влади, повідомляє "Польське радіо".

"Демонтаж незаконно встановленого пам'ятника відбувся відповідно до чинного законодавства. Рішення війта [гміни Стубно] прийнято відповідно до закону від 8 березня 1990 року про самоврядування гмін. Таким чином, ця акція була проведена відповідно до закону, хоча для деяких представників української сторони цей факт, можливо, важко прийняти, особливо напередодні річниці операції "Вісла", - сказано в повідомленні Міністерства культури Польщі.

У відомстві додали, що "проти пам'ятника в тій формі виступала Рада охорони пам'яті боротьби і мучеництва, з якою також установлення пам'ятника не обговорювалося".

"Українській стороні - Державній Міжвідомчій комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті Міністрів України - неодноразово було направлено листи про заходи з метою врегулювання правового статусу згаданого пам'ятника, який був одним з багатьох подібних незаконно встановлених на території Польщі пам'ятників прославлення членів УПА, які мають символічне значення і не пов'язані з місцем поховання", - наголошується в повідомленні.

"Листи з подібним змістом також направляло з минулого року українській стороні Бюро увічнення боротьби і мучеництва Інституту національної пам'яті Польщі. Однак ці дії не дали очікуваного результату", - додали в Мінкульті.

Міністерство культури Польщі відзначило, що демонтаж пам'ятника проведено відповідно до ухваленого війтом гміни Стубно Янушем Слабіцким рішення через неврегульований правовий статус пам'ятника і протиріч, які він викликав.

Польща готова до діалогу в питаннях увічнення і організації гідного поховання українців у Польщі. Однак з боку польської влади "не буде дозволу на функціонування в громадському просторі встановлених з порушенням чинного на території Польщі законодавства пам'ятників" слави Української повстанської армії", метою яких є прославляння збройного формування, відповідального за злочини, вчинені проти тисяч, в основному беззахисних, польських громадян", наголошується в повідомленні польського Мінкульту.

Нагадаємо, активісти та представники польських націоналістичних організацій 26 квітня розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воякам УПА, який до цього вже плюндрувався вандалами.