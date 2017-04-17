У Польщі недільні богослужіння правитимуть українською мовою

Досі така можливість була тільки під час великих свят

У польських містах, де компактно проживають українці, щонеділі відбуватимуться богослужіння українською мовою.

Про це пише "Главком" із посиланням на Gazeta Wyborcza.

Обираючи парафії для такого нововведення, представники духовенства враховували насамперед дані управлінь зайнятості, зазначає видання.

"У Польщі зараз проживає понад один мільйон українців. Ми повинні реагувати на нову дійсність", – пояснює отець греко-католицької церкви Вроцлава Юліан Хойняк.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект щодо 75% квоти української мови на телебаченні.

У польському місті Легниця, що у Нижньосілезькому воєводстві, на додаток до діючої середньої школи № 4 ім. Богдана-Ігоря Антонича з українською мовою навчання відкриють і початкову школу для україномовних дітей.