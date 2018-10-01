У Польщі перевірять фабрику, на якій українцям видають форму іншого кольору

Омбудсмен не виключає, що на фабриці присутня дискримінація

У Польщі омбудсмен Адам Боднар зайнявся перевіркою скандального випадку із виданням українцям форми іншого кольору, ніж полякам на фабриці Lindab під Варшавою.

За словами директора групи з трудового права і соціального захисту в офісі омбудсмена Леслава Новацького, уповноважений з прав людини звернеться до інспекції праці для проведення перевірок на заводі.

"Ці відмінності можуть мати характеристики незаконної практики дискримінаційного характеру", - прокоментував він те, що українців змушують носити спеціальну форму, повідомляє видання Wyporcza.pl.

В офісі омбудсмена ухвалять рішення про подальші дії після проведення інспекцій.

Як повідомлялося, у Польщі на фірмі Lindab, розташованій у с. Вєрухово під Варшавою, українцям видали уніформу іншого кольору, ніж полякам. Місцевий підприємець пояснив свій винахід тим, що колір вказує на ступінь володіння польською мовою, але антирасистське об’єднання Nigdy więcej ("Ніколи більше") заявляє про порушення.

На підприємстві всі працівники носять блакитні штани та футболки різних кольорів - в залежності від посади. Так бригадир носить червону, механік - зелену футболку. Тим часом українцям видають жовті та помаранчеві. Перші призначені для осіб, які не знають польської мови, а другі для тих, хто володіє польською або ж англійською.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час зустрічі в Будапешті з угорським колегою Віктором Орбаном заявив, що Польща прийняла у себе 1,5 мільйона українців і більшість із них приїхали з територій, охоплених війною.

Раніше Моравєцький заявляв, що Польща приймає тисячі українських біженців і цим допомагає знизити напругу на сході ЄС.