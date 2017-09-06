У Польщі очікують, що з початком безвізу рух через кордон зросте на 15%
Прикордонна служба Польщі декларує свою готовність до безвізу і не планує збільшувати кількість своїх функціонерів на кордоні. Про це під час прес-конференції у Варшаві заявили представники керівництва Прикордонної служби РП, повідомляє "Укрінформ".
“Наші розрахунки, і це підтверджує українська сторона, показують, що зростання руху становитиме від 10% до максимум 15%”,- заявив директор управління з питань іноземців Прикордонної служби РП Анджей Якубашек.
Він зауважив, що попри відміну візового режиму, українців й надалі ретельно перевірятимуть. Прикордонник нагадав, що крім біометричного паспорта громадянин України повинен буде пояснити ціль і умови перебування за кордоном, мати при собі необхідну суму коштів (300 злотих (80 дол.) до трьох днів перебування в Польщі і 75 злотих (20 дол.) на кожен наступний день), а також медичну страховку. Умовою для перетину кордону є також відсутність туристів у базах даних осіб, які загрожують публічному порядку і безпеці ЄС.
Громадянин України, який перетинає кордон у рамках безвізового режиму, зможе працювати на території Польщі лише у випадку, якщо він матиме відповідні документи - заяву від працедавця про намір працевлаштування українця або відповідний дозвіл на працю.
За словами директора з управління кордоном Гжегожа Опалінського, Прикордонна служба РП на пунктах пропуску з Україною має майже 100% штатного персоналу, а тому “гнучко реагуватиме на збільшення руху на в'їзд чи виїзд” на територію країни.
За його словами, Прикордонна служба на цей момент не планує збільшувати кількість своїх функціонерів на польсько-українському кордоні.
Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.
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