У Польщі опозиція не змогла відправити у відставку уряд Шидло
За відставку чинного польського уряду проголосували 174 депутати, проти було 238 законодавців, а четверо депутатів утрималися, повідомляє Укрінформ.
За відставку уряду проголосували депутати опозиційних партій "Громадянська платформа" (РО), "Сучасна" і Польська селянська партія. Проти відставки виступили партійні колеги членів уряду - депутати "Права і Справедливості" (PiS), а депутати угруповання Kukiz'15 не брали участі в голосуванні.
Голосування за вотум недовіри уряду щодо Шидло проходило на підставі відповідної ініціативи РВ в контексті березневого саміту ЄС, під час якого глава польського уряду Беата Шидло відмовилася підтримати кандидатуру Дональда Туска на посаду президента Євросоюзу.
Перед голосуванням у Сеймі відбулася дискусія, під час якої лідер РВ Гжегож Схетина звинуватив PiS в знищення системи правосуддя країни, назвавши уряд Шидло найгіршим з 1989 року. Він також порівняв правління PiS з владою Володимира Путіна в Росії.
Тим часом, Шидло підкреслила, що поляки дали керівній партії мандат, отже PiS проводить системні зміни в країні. Лідер PiS Ярослав Качинський під час дискусії підкреслив, що його партія не відмовиться від відновлення життя в Польщі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло напередодні саміту написала лист лідерам ЄС із закликом відмовитися від підтримки чинного голови Європейської Ради, польського політика Дональда Туска в переобранні на новий термін. Дональд Туск, колишній керівник польської партії "Громадянська платформа", яка зараз перебуває в опозиції, займав посаду прем’єр-міністра Польщі майже два терміни, перш ніж в 2014 році перейшов на роботу в інституції ЄС. Мандат Туска, який був обраний на посаду на 2,5 роки, закінчується в кінці травня 2017 року.
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