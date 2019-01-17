У Польщі після вбивства мера Гданська затримали 10 людей за погрози у соцмережах

Польська поліція починаючи з вівторка затримала щонайменше десять людей, які у соцмережах закликали до вбивств та актів агресії після вбивства мера Гданська Павла Адамовича.

"Польські поліцейські по всій країні затримали вже більше 10 людей у зв’язку з закликами у мережі до вбивств чи актів агресії", - повідомив голова МВС Польщі Йоахім Брудзінський, повідомляє Reuters.

Як зазначається, частина погроз стосувалися мерів і політиків з ліберальними поглядами. Зокрема, в середу у Гданську затримали 48-річного чоловіка за погрози екс-прем’єру Польщі, голові Європейської ради Дональду Туску.

"Я знову закликаю припинити розпалювати негативні емоції", - заявив Брудзінський.

Нагадаємо, що під час фіналу Великого оркестру святкової допомоги у Гданську в неділю, 13 січня, було смертельно поранено мера міста Павела Адамовича.

Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна "Громадянська платформа" його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.

Лікарі не змогли врятувати життя мера і 14 січня Адамович помер.

Великий оркестр святкової допомоги - авторитетна польська фундація. Нею координується доброчинний громадський рух, один з наймасовіших у країні. Зібрані кошти благочинна організація спрямовує на закупівлю медичного устаткування лікарень та підтримку національних медичних та медико-соціальних програм.