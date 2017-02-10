У Польщі побоюються повторення каталонського сценарію з Силезією

У Польщі з обережністю поставилися до референдуму в Каталонії

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак вважає, що визнаний Іспанією незаконним референдум про незалежність Каталонії - це застереження для Варшави через можливе повторення сценарію.

"Це застереження для Польщі, де існує рух, в назві якого є слово автономія. Це Рух автономії Сілезії", - заявив він, передає Радіо Польща.

Блащак наголосив, що ситуація в Іспанії є результатом певної політичної лінії і Польщі необхідно звернути увагу на причинно-наслідкові зв'язки.

"Ми маємо справу з наслідками політики з боку влади Каталонії, заснованої на поділі і сепаратизмі, а з боку Мадрида - політики дозволу", - пояснив глава МВС Польщі.

Рух автономії Сілезії - організація, утворена в січні 1990 року в Польщі з метою створити автономний регіон в історичних кордонах Верхньої Сілезії.

Нагадаємо, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.

За вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувало 90% виборців, які прийшли на референдум і змогли проголосувати. Це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка становить 5,34 мільйона.

Згідно заяви Єврокомісії, референдум про незалежність Каталонії від іспанської корони є незаконним, а ситуація, що склалася, є внутрішньою справою Іспанії.

Раніше повідомлялося, що поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.

Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.