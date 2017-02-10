У Польщі побоюються повторення каталонського сценарію з Силезією
"Це застереження для Польщі, де існує рух, в назві якого є слово автономія. Це Рух автономії Сілезії", - заявив він, передає Радіо Польща.
Блащак наголосив, що ситуація в Іспанії є результатом певної політичної лінії і Польщі необхідно звернути увагу на причинно-наслідкові зв'язки.
"Ми маємо справу з наслідками політики з боку влади Каталонії, заснованої на поділі і сепаратизмі, а з боку Мадрида - політики дозволу", - пояснив глава МВС Польщі.
Рух автономії Сілезії - організація, утворена в січні 1990 року в Польщі з метою створити автономний регіон в історичних кордонах Верхньої Сілезії.
Нагадаємо, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.
За вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувало 90% виборців, які прийшли на референдум і змогли проголосувати. Це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка становить 5,34 мільйона.
Згідно заяви Єврокомісії, референдум про незалежність Каталонії від іспанської корони є незаконним, а ситуація, що склалася, є внутрішньою справою Іспанії.
Раніше повідомлялося, що поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.
Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.
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