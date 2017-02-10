Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Польщі побоюються повторення каталонського сценарію з Силезією

У Польщі з обережністю поставилися до референдуму в Каталонії
Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак вважає, що визнаний Іспанією незаконним референдум про незалежність Каталонії - це застереження для Варшави через можливе повторення сценарію.
У Польщі побоюються повторення каталонського сценарію з Силезією Фото: WSJ

"Це застереження для Польщі, де існує рух, в назві якого є слово автономія. Це Рух автономії Сілезії", - заявив він, передає Радіо Польща.

Блащак наголосив, що ситуація в Іспанії є результатом певної політичної лінії і Польщі необхідно звернути увагу на причинно-наслідкові зв'язки.

"Ми маємо справу з наслідками політики з боку влади Каталонії, заснованої на поділі і сепаратизмі, а з боку Мадрида - політики дозволу", - пояснив глава МВС Польщі.

Рух автономії Сілезії - організація, утворена в січні 1990 року в Польщі з метою створити автономний регіон в історичних кордонах Верхньої Сілезії.

Нагадаємо,  1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.

За вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувало 90% виборців, які прийшли на референдум і змогли проголосувати. Це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка становить 5,34 мільйона.

Згідно заяви Єврокомісії, референдум про незалежність Каталонії від іспанської корони є незаконним, а ситуація, що склалася, є внутрішньою справою Іспанії.

Раніше повідомлялося, що поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.

Поліція Каталонії розслідує обставини загибелі трьох осіб в Барселоні.
 

Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 10 2017 20:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.