У Польщі побудують першу атомну електростанцію

Будівництво АЕС розпочнеться у 2026 році.

Рада міністрів Польщі прийняла постанову про будівництво в країні великих атомних електростанцій. Першу АЕС будуватимуть у партнерстві зі США, а запустити її планують вже у 2033 році.

Очільниця міністерства Ганна Москва заявила, що атака рф на Україну ставить енергетику Європи в складне становище, тому обирати партнера для реалізації польської ядерно-енергетичної програми потрібно було якомога швидше.

У постанові Ради міністрів йдеться про те, що перша атомна електростанція в Польщі буде побудована на основі американської технології реакторів AP1000.

"Працюємо за графіком. Будівництво першої польської АЕС розпочнеться у 2026 році, а 2033 року буде введено в експлуатацію перший блок атомної електростанції", – заявила вона.

Раніше повідомлялось, що Польща обрала компанію, яка займеться будівництвом першої в країні АЕС. Нею стала американська Westinghouse.