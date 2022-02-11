НОВИНИБудівництво АЕС розпочнеться у 2026 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі побудують першу атомну електростанцію
Фото: AP
Рада міністрів Польщі прийняла постанову про будівництво в країні великих атомних електростанцій. Першу АЕС будуватимуть у партнерстві зі США, а запустити її планують вже у 2033 році.
Про це повідомляє Міністерство клімату та довкілля Польщі.
Очільниця міністерства Ганна Москва заявила, що атака рф на Україну ставить енергетику Європи в складне становище, тому обирати партнера для реалізації польської ядерно-енергетичної програми потрібно було якомога швидше.
У постанові Ради міністрів йдеться про те, що перша атомна електростанція в Польщі буде побудована на основі американської технології реакторів AP1000.
"Працюємо за графіком. Будівництво першої польської АЕС розпочнеться у 2026 році, а 2033 року буде введено в експлуатацію перший блок атомної електростанції", – заявила вона.
Раніше повідомлялось, що Польща обрала компанію, яка займеться будівництвом першої в країні АЕС. Нею стала американська Westinghouse.
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02 11 2022 18:24 МЕДІА
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