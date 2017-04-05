Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Польщі побили чотирьох українців через національне походження

Підозрюваних арештовано також на три місяці, їм загрожує до восьми років ув’язнення
У Польщі за останні декілька днів поліція зареєструвала два напади на українців, скоєні на національному ґрунті.
У Польщі побили чотирьох українців через національне походження Фото: 24tv.ua

Інциденти сталися у Ченстохові та Новій Гуті з перервою у декілька діб.

У Ченстохові троє поляків атакували групу з трьох українців. Нападники били постраждалих по всьому тілу і ображали їх. Підозрювані арештовані на три місяці, їм висунуто звинувачення у побитті і приниженні на національному ґрунті, - повідомляє "Польське радіо".

Подібний інцидент стався також у Новій Гуті, де троє поляків напали на 17-річного українця, який зі своїм польським знайомим грав у баскетбол на шкільному майданчику. Нападники жорстоко побили українця палицями із вбитими до них цвяхами. Підозрюваних арештовано також на три місяці, їм загрожує до восьми років ув’язнення.

За даними слідства, в обох випадках причиною нападу було українське походження.

Нагадаємо, активісти та представники польських націоналістичних організацій 26 квітня розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воякам УПА, який до цього вже плюндрувався вандалами.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 05 2017 18:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.