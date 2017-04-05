У Польщі побили чотирьох українців через національне походження
Інциденти сталися у Ченстохові та Новій Гуті з перервою у декілька діб.
У Ченстохові троє поляків атакували групу з трьох українців. Нападники били постраждалих по всьому тілу і ображали їх. Підозрювані арештовані на три місяці, їм висунуто звинувачення у побитті і приниженні на національному ґрунті, - повідомляє "Польське радіо".
Подібний інцидент стався також у Новій Гуті, де троє поляків напали на 17-річного українця, який зі своїм польським знайомим грав у баскетбол на шкільному майданчику. Нападники жорстоко побили українця палицями із вбитими до них цвяхами. Підозрюваних арештовано також на три місяці, їм загрожує до восьми років ув’язнення.
За даними слідства, в обох випадках причиною нападу було українське походження.
Нагадаємо, активісти та представники польських націоналістичних організацій 26 квітня розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воякам УПА, який до цього вже плюндрувався вандалами.
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