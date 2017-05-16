У Польщі побили школярку з України, - ВІДЕО

У Польщі біля однієї зі шкіл Гданська підлітки побили українську школярку.

Про на своїй сторінці у Facebook розповіла користувач Marika Pytlewska і опублікувала відео інциденту.

Дівчина уточнила, що сама свідком події не була, а пост написано на підтримку потерпілої.

Подія сталася 11 травня. У мережу відео опублікували свідки побаченого після згоди самої українки.

Польське видання wyborcza.pl повідомляє, що школярки віком 13-14 років з кулаками напали на ровесницю з України. До поліції звернувся один із учнів школи, а також викликав "швидку допомогу".

На цей момент поліція затримала двох дівчат. Вони доставлені в поліцію дитячої палати. Причиною конфлікту стали розбіжності між підлітками.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування.

Нагадаємо, що в Польщі за останні декілька тижнів поліція зареєструвала два напади на українців, скоєні на національному ґрунті.