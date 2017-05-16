Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Польщі побили школярку з України, - ВІДЕО

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування
У Польщі біля однієї зі шкіл Гданська підлітки побили українську школярку.
У Польщі побили школярку з України, - ВІДЕО Фото: скріншот

Про на своїй сторінці у Facebook розповіла користувач Marika Pytlewska і опублікувала відео інциденту.

Дівчина уточнила, що сама свідком події не була, а пост написано на підтримку потерпілої.

Подія сталася 11 травня. У мережу відео опублікували свідки побаченого після згоди самої українки.

Польське видання wyborcza.pl повідомляє, що школярки віком 13-14 років з кулаками напали на ровесницю з України. До поліції звернувся один із учнів школи, а також викликав "швидку допомогу".

На цей момент поліція затримала двох дівчат. Вони доставлені в поліцію дитячої палати. Причиною конфлікту стали розбіжності між підлітками.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування.

Нагадаємо, що в Польщі за останні декілька тижнів поліція зареєструвала два напади на українців, скоєні на національному ґрунті.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2017 12:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.