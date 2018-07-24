Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Спікер польського Сенату пояснив, чому українські мігранти кращі за інших

При цьому політик дав зрозуміти, що Польща не згодна давати притулок мігрантам на підставі культурно-релігійних відмінностей
Спікер польського Сенату Станіслав Карчевський заявив, що Польща радо вітає українських мігрантів, бо вони здатні поважати польські цінності.
Спікер польського Сенату пояснив, чому українські мігранти кращі за інших Фото: з вільних джерел

Відповідаючи на запитання журналіста, чому Польща не виконує зобов’язання щодо прийому біженців з північної Африки та Близького Сходу відповідно до вимог ЄС, Карчевський почав наводити традиційне пояснення Варшави "про мільйони українців", яких приймає країна, інформує "Європейська правда".

"Чи знають критики, що за останні два роки до Польщі приїхало понад два мільйони українців? Багато політиків в ЄС цього не знають", - заявив Карчевський.

"Мова йде не про квоти або розподілі мігрантів, а про вибір моделі суспільства, в якій ми хочемо жити. Ми бачимо, що відбувається в світі - в Німеччині, Франції, де існують паралельні суспільства, які не хочуть інтегруватися, тому що вони віддані різним цінностям", - заявив спікер польського сенату.

"Польща рада українцям, тому що вони з великою ймовірністю будуть поважати наші цінності", - додав Карчевський. При цьому він не згадав про те, що абсолютна більшість українців у Польщі є трудовими мігрантами, а не шукачами притулку.

Нагадаємо, 11% українців, які перебували на заробітках у Польщі, планують переїхати туди на постійне місце проживання.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 07 2018 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі
  • Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.