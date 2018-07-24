Спікер польського Сенату пояснив, чому українські мігранти кращі за інших

При цьому політик дав зрозуміти, що Польща не згодна давати притулок мігрантам на підставі культурно-релігійних відмінностей

Спікер польського Сенату Станіслав Карчевський заявив, що Польща радо вітає українських мігрантів, бо вони здатні поважати польські цінності.

Відповідаючи на запитання журналіста, чому Польща не виконує зобов’язання щодо прийому біженців з північної Африки та Близького Сходу відповідно до вимог ЄС, Карчевський почав наводити традиційне пояснення Варшави "про мільйони українців", яких приймає країна, інформує "Європейська правда".

"Чи знають критики, що за останні два роки до Польщі приїхало понад два мільйони українців? Багато політиків в ЄС цього не знають", - заявив Карчевський.

"Мова йде не про квоти або розподілі мігрантів, а про вибір моделі суспільства, в якій ми хочемо жити. Ми бачимо, що відбувається в світі - в Німеччині, Франції, де існують паралельні суспільства, які не хочуть інтегруватися, тому що вони віддані різним цінностям", - заявив спікер польського сенату.

"Польща рада українцям, тому що вони з великою ймовірністю будуть поважати наші цінності", - додав Карчевський. При цьому він не згадав про те, що абсолютна більшість українців у Польщі є трудовими мігрантами, а не шукачами притулку.

Нагадаємо, 11% українців, які перебували на заробітках у Польщі, планують переїхати туди на постійне місце проживання.