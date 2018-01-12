У Польщі працюють близько 2 млн українців і навчаються майже 40 тис. студентів, – Чапутович

За словами глави польського МЗС, в 2017 року польські консули видали українським громадянам 1,2 млн віз

У Польщі перебуває майже 2 млн українців, які працюють на польську економіку.

"За різними оцінками, в Польщі знаходяться вже майже 2 млн українців, які працюють у нас у ключових сферах економіки: будівництві, сільському господарстві, послугах. Ми цінуємо їхні зусилля і внесок у розвиток нашої держави", - повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович на засіданні українсько-польського форуму партнерства, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами Чапутовича, у польських ВНЗ навчаються майже 40 тис. студентів з України.

Польський міністр додав, що в 2017 році польські консули видали українським громадянам 1,2 млн віз.