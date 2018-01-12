НОВИНИУ Польщі перебуває майже 2 млн українців, які працюють на польську економіку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі працюють близько 2 млн українців і навчаються майже 40 тис. студентів, – Чапутович
За словами глави польського МЗС, в 2017 року польські консули видали українським громадянам 1,2 млн віз
Яцек Чапутович. Фото: glavcom.ua
"За різними оцінками, в Польщі знаходяться вже майже 2 млн українців, які працюють у нас у ключових сферах економіки: будівництві, сільському господарстві, послугах. Ми цінуємо їхні зусилля і внесок у розвиток нашої держави", - повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович на засіданні українсько-польського форуму партнерства, інформує "Інтерфакс-Україна".
За словами Чапутовича, у польських ВНЗ навчаються майже 40 тис. студентів з України.
Польський міністр додав, що в 2017 році польські консули видали українським громадянам 1,2 млн віз.
Нагадаємо, у Польщі живе та працює понад мільйон громадян України. Близько 200 тисяч українців отримали "карту поляка".
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01 12 2018 14:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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