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У Польщі працюють близько 2 млн українців і навчаються майже 40 тис. студентів, – Чапутович

За словами глави польського МЗС, в 2017 року польські консули видали українським громадянам 1,2 млн віз
У Польщі перебуває майже 2 млн українців, які працюють на польську економіку.
У Польщі працюють близько 2 млн українців і навчаються майже 40 тис. студентів, – Чапутович Яцек Чапутович. Фото: glavcom.ua

"За різними оцінками, в Польщі знаходяться вже майже 2 млн українців, які працюють у нас у ключових сферах економіки: будівництві, сільському господарстві, послугах. Ми цінуємо їхні зусилля і внесок у розвиток нашої держави", -  повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович на засіданні українсько-польського форуму партнерства, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами Чапутовича, у польських ВНЗ навчаються майже 40 тис. студентів з України.

Польський міністр додав, що в 2017 році польські консули видали українським громадянам 1,2 млн віз.

Нагадаємо, у Польщі живе та працює понад мільйон громадян України. Близько 200 тисяч українців отримали "карту поляка".

 

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01 12 2018 14:54
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