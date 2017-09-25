У Польщі президент відмовився від судової реформи, яку представив цього ж дня
Про це повідомляє Reuters.
Таке рішення Анджей Дуда прийняв після зустрічі з главами парламентських фракцій. Він вказав, що не зможе заручитися підтримкою парламентської більшості, щоб змінити основний закон
Нагадаємо, раніше в цей день президент Польщі Анджей Дуда офіційно представив нові проекти законів щодо реформи суду. Вона передбачала, що вибір членів-суддів Державної ради судочинства повинен здійснюватися більшістю трьох п'ятих голосів (60%), а не простою більшістю, як пропонувала правляча партія Право і справедливість. Також він хотів вирішувати, чи зможуть члени Верховного суду країни перебувати на посадах після досягнення ними пенсійного віку в 65 років.
Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу.
25 липня президент Польщі Анджей Дуда підписав один із трьох законів, прийнятих парламентом Польщі в рамках суперечливої судової реформи, ініційованої урядом.
Як відомо, опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроджувалося масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.
Згідно з ним, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.
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