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У Польщі президент відмовився від судової реформи, яку представив цього ж дня

Аджей Дуда не вніс на розгляд парламенту судову рформу, що не отримавши парламентської більшості
Протягом 25 вересня президент Польщі Анджей Дуда офіційно представив нові проекти законів про Верховний суд та Державну раду судочинства та необхідні зміни до Конституції і в цей же день відмовився від них.
У Польщі президент відмовився від судової реформи, яку представив цього ж дня Анджей Дуда.Фото: Piotr Tracz

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення Анджей Дуда прийняв після зустрічі з главами парламентських фракцій. Він вказав, що не зможе заручитися підтримкою парламентської більшості, щоб змінити основний закон

Нагадаємо, раніше в цей день президент Польщі Анджей Дуда офіційно представив нові проекти законів щодо реформи суду. Вона передбачала, що вибір членів-суддів Державної ради судочинства повинен здійснюватися більшістю трьох п'ятих голосів (60%), а не простою більшістю, як пропонувала правляча партія Право і справедливість. Також він хотів вирішувати, чи зможуть члени Верховного суду країни перебувати на посадах після досягнення ними пенсійного віку в 65 років.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу.

25 липня президент Польщі Анджей Дуда підписав один із трьох законів, прийнятих парламентом Польщі в рамках суперечливої судової реформи, ініційованої урядом.

Як відомо, опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроджувалося масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.

Згідно з ним, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.

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