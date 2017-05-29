У Польщі прогнозують збільшення відмов у в'їзді українцям після безвізу

В результаті скасування візового режиму на кордоні з'явиться більше подорожуючих

З настанням безвізу на польсько-українському кордоні зросте кількість відмов у в'їзді, тому що безвізом намагатимуться скористатися особи, яким раніше відмовляли у в'їзді

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у відповідь на інформаційний запит "Укрінформу".

"У результаті запровадження безвізового режиму тягар перевірки мети в'їзду лягатиме на плечі виключно прикордонників, які виконуватимуть завдання у процесі прикордонної перевірки. А перевірка мети в'їзду на територію Польщі є одним з найважливіших елементів прикордонного контролю з точки зору безпеки країни", - повідомили польські прикордонники.

Вони передбачають, що в результаті скасування візового режиму на кордоні з'явиться більше подорожуючих, які за нинішніх умов не отримали б візи, відтак збільшиться кількість відмов в'їзду на територію Польщі.

Зазначимо, офіційний журнал Європейського союзу в понеділок 22 травня оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України.Згідно якого, безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації рішення.