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У Польщі прогнозують збільшення відмов у в'їзді українцям після безвізу

В результаті скасування візового режиму на кордоні з'явиться більше подорожуючих
З настанням безвізу на польсько-українському кордоні зросте кількість відмов у в'їзді, тому що безвізом намагатимуться скористатися особи, яким раніше відмовляли у в'їзді
У Польщі прогнозують збільшення відмов у в Фото:zn.ua

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у відповідь на інформаційний запит "Укрінформу".

"У результаті запровадження безвізового режиму тягар перевірки мети в'їзду лягатиме на плечі виключно прикордонників, які виконуватимуть завдання у процесі прикордонної перевірки. А перевірка мети в'їзду на територію Польщі є одним з найважливіших елементів прикордонного контролю з точки зору безпеки країни", - повідомили польські прикордонники.

Вони передбачають, що в результаті скасування візового режиму на кордоні з'явиться більше подорожуючих, які за нинішніх умов не отримали б візи, відтак збільшиться кількість відмов в'їзду на територію Польщі.

Зазначимо, офіційний журнал Європейського союзу в понеділок 22 травня оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України.Згідно якого, безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації рішення.  

Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.
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