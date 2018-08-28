Лех Валенса пропонує висунути Сенцова на Нобелівську премію миру, - ЗАЯВА

Екс-президент Польщі Лех Валенса відгукнувся на заклик Польської кіноакадемії виступити з заявою на захист Сенцова

Міністр культури України повідомив, що у Польщі пропонують висунути кандидатуру українця, політв'язні Кремля Олега Сенцова у кандидати на Нобелівську премію миру.

Лауреат Нобелівської премії миру, екс-президент Польщі Лех Валенса відгукнувся на заклик Польської кіноакадемії виступити з заявою на захист Сенцова та номінувати його на Нобелівську премію миру.

"Це надзвичайна новина, яка має стати відомою в усьому світі і, впевнений, допоможе врятувати життя українському митцю!", - заявив Нищук у Facebook.

Він подякував польським друзям за таке рішення і додав, що дружба між українським і польським народами - не слова, а багаторічна історія.

"Олег, як ніхто інший, достойний такої відзнаки", - написав міністр.

У свою чергу на сайті Польської кіноакадемії опубліковали відповідний лист Валенси.

"Сенцов підтримав євромайдан на захист України, як частини демократичної Європи. Він мирно протестував проти анексії свого рідного Криму, а потім був заарештований російськими спецслужбами. Його засудили до 20 років ув'язнення за підсумками несправедливого судового розгляду, незважаючи на те, що головний свідок звинувачення відкликав свідчення як дані під примусом", - зазначив Валенса.

Він також підкреслив, що понад 100 днів тому Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити політв'язнів.

"Я глибоко переконаний, що Сенцов втілює всі ідеали, які мотивували мене під час моєї мирної боротьби за майбутнє світу. Віра в демократію, в мирні методи, відмова від ненависті, робота на зміцнення солідарності між народами і кінцева жертва на благо інших - все це дуже похвальні якості, гідні найвищого визнання вільного світу", - сказав нобелівський лауреат.

Він повідомив, що саме з цих причин він звертається до всіх людей доброї волі, щоб допомогти звільнити Олега Сенцова, і пропонує номінувати його на Нобелівську премію миру.

За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.

Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.

За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.

Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.

Як повідомлялося, український режисер Олег Сенцов, затриманий ще в травні 2014 року, 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців.

У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці теракту.

Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" за полярним колом в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.