Лех Валенса пропонує висунути Сенцова на Нобелівську премію миру, - ЗАЯВА
Лауреат Нобелівської премії миру, екс-президент Польщі Лех Валенса відгукнувся на заклик Польської кіноакадемії виступити з заявою на захист Сенцова та номінувати його на Нобелівську премію миру.
"Це надзвичайна новина, яка має стати відомою в усьому світі і, впевнений, допоможе врятувати життя українському митцю!", - заявив Нищук у Facebook.
Він подякував польським друзям за таке рішення і додав, що дружба між українським і польським народами - не слова, а багаторічна історія.
"Олег, як ніхто інший, достойний такої відзнаки", - написав міністр.
У свою чергу на сайті Польської кіноакадемії опубліковали відповідний лист Валенси.
"Сенцов підтримав євромайдан на захист України, як частини демократичної Європи. Він мирно протестував проти анексії свого рідного Криму, а потім був заарештований російськими спецслужбами. Його засудили до 20 років ув'язнення за підсумками несправедливого судового розгляду, незважаючи на те, що головний свідок звинувачення відкликав свідчення як дані під примусом", - зазначив Валенса.
Він також підкреслив, що понад 100 днів тому Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити політв'язнів.
"Я глибоко переконаний, що Сенцов втілює всі ідеали, які мотивували мене під час моєї мирної боротьби за майбутнє світу. Віра в демократію, в мирні методи, відмова від ненависті, робота на зміцнення солідарності між народами і кінцева жертва на благо інших - все це дуже похвальні якості, гідні найвищого визнання вільного світу", - сказав нобелівський лауреат.
Він повідомив, що саме з цих причин він звертається до всіх людей доброї волі, щоб допомогти звільнити Олега Сенцова, і пропонує номінувати його на Нобелівську премію миру.
За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.
Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.
За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.
Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.
Як повідомлялося, український режисер Олег Сенцов, затриманий ще в травні 2014 року, 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців.
У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці теракту.
Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" за полярним колом в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.
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