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У Польщі пройшла багатотисячна антиурядова демонстрація

Протестувальники виступили проти консервативної політики чинного уряду
У столиці Польщі Варшаві в суботу, 12 травня, пройшла багатотисячна антиурядова демонстрація.
У Польщі пройшла багатотисячна антиурядова демонстрація Фото: WSJ

Люди протестували проти чинної консервативної політики, повідомляє "Польське радіо". Марш був організований опозиційними силами "Громадянська платформа", "Новочесна" і "Комітет захисту демократії". Демонстранти пройшли по центру столиці.

Поліція повідомляє, що нарахувала 12 тисяч учасників ходи, проте у столичної ратуші повідомили про 90 тисяч чоловік.

Голова "Громадянської платформи" Гжегож Схетина заявив на мітингу, що обов'язок опозиції перед поляками - створити коаліцію, яка зможе перемогти на найближчих виборах. Він повідомив, що його партія вже почала створення коаліції, яка відкрита для всіх політичних сил, в тому числі лівих і ліберальних.

"Ми разом не тому, що боїмося, а тому, що ми хочемо дати полякам надію, що закінчиться цей фатальний час", - заявив він.

Нагадаємо, що центром Гданська у суботу, 14 квітня, пройшлися представники Національно-радикального табору (Obóz Narodowo-Radykalny).

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13 05 2018 13:55
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