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У Польщі різко зростає попит на україномовних фахівці з управління кадрами

В основному українцям в Польші пропонують чорну роботу
Компанії з польського Помор'я почали шукати фахівців з управління кадрами, які знають українську мову.
У Польщі різко зростає попит на україномовних фахівці з управління кадрами Фото: EPA / UPG

Найбільше українців у воєводстві приїжджають в місто Труймясто, оскільки вого розташоване поряд з Гданськом. Сюди прибувають 81% від усіх заробітчан, які приїжджають в Поморське воєводство, інформує Rzeczpospolita.

Регіон видав 7,9 тисяч дозволів на працевлаштування іноземців лише в 2016 році. Ця кількість працівників становить половину від кількості населення поморського містечка Картузи.

"Звичайно, весь Картузька повіт великий, тут живе 130 тисяч чоловік, але присутність українців тут помітно, наприклад, в торгових центрах", - зазначив староста Картузького повіту Богдан Лапа.

Картузький повіт, а саме гміна Жуково, став воротами до Труймясто. Він дуже швидко розвивається, і тому тут підвищений попит на робочі руки.

"Кількість підприємств швидко збільшується і зростає ринок праці. За рівнем безробіття в Поморському воєводстві ми на другому місці після Труймяста. Тут немає нічого дивного, оскільки компаніям, зокрема будівельним, бракує робочих рук. Тому доводиться шукати працівників за кордоном", - сказав Лапа.

Найбільше українців в Польщі живуть в Гданську і гданському повіті. У 2016 році тут роботодавці прийняли на роботу 23 тисячі громадян України. Тому місто все більш відкрито ставиться до іноземців. У гданському бюро праці з серпня працює спеціальний підрозділ для працевлаштування іноземців. Воно допомагає як людям з-за кордону, які шукають роботу, так і роботодавцям. Вся допомога з працевлаштування надається українською мовою.

"Практично немає такого будівництва, на якому б не працював українець. Багато українців працюють на верфях, а в сезон - у сфері громадського харчування або готельному бізнесі", - говорить глава підрозділу з працевлаштування іноземців Гданського міської ради Сільвія Дімніцкая-Іванчук. Вона додала, що в основному українцям пропонують чорну роботу.

Нагадаємо, що в 2016 році громадяни України отримали 83% дозволів на роботу, які видають у Польщі іноземцям. Для порівняння, 2015 року цей показник становив 77%, а 2014 року - трохи більше за 60%.

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15 02 2017 17:38
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