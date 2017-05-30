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У Польщі росіяни і поляки влаштували бійку: затримано дев'ять осіб

Поліція висунула звинувачення затриманим громадянам Росії і Польщі, декому загрожує до трьох років позбавлення волі
Поліція у польському Сопоті затримала дев’ять осіб у зв’язку із бійкою, яку минулої п’ятниці вранці влаштували на одній з центральних вулиць міста громадяни Росії та жителі декількох польських міст.
У Польщі росіяни і поляки влаштували бійку: затримано дев Фото: EPA / MARCIN BIELECKI

Вісьмом затриманим висунуто звинувачення в участі у бійці, а двох з них, додатково, звинувачено у побитті.

Швидкий арешт учасників бійки став можливим завдяки обміну інформацією між поліцією та оператором міського відеомоніторингу, а також швидкій реакції правоохоронців. В цілому поліція затримала дев’ять осіб. Про це повідомляє "Польське радіо".

П’ятеро з арештованих – це громадяни Росії віком 23-27 років, серед них були дві жінки, ще четверо – громадяни Польщі віком 21-34 років.

Затриманих перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Кожна з осіб була напідпитку.

Після того, як затримані протверезіли, їх допитали, а поліція, на підставі отриманого доказового матеріалу, вісьмом з них висунула звинувачення в участі у бійці, за що їм може загрожувати до 3 років позбавлення волі. Ще двох громадян Росії додатково звинувачено у побитті.

Нагадаємо, на початку травня у Польщі за декілька днів поліція зареєструвала два напади на українців, скоєні на національному ґрунті.

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30 05 2017 14:49
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