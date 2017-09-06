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У Польщі росіянина можуть посадити на вісім років за зв'язки з ІДІЛ

Російський громадянин, чеченець, перебуває під арештом у Польщі з 24 березня
Польські прокурори звинуватили громадянина Росії у незаконній бойовій діяльності у лавах "Ісламської держави" у Сирії.
У Польщі росіянина можуть посадити на вісім років за зв Фото:reuters

Російський громадянин, чеченець, перебуває під арештом у Польщі з 24 березня. Вважають, що він був найманцем у лавах ІДІЛ та брав участь у бойових діях у Сирії з кінця 2013 до завершення 2014 року.

 "Чоловік обвинувачується в участі у боях на боці ІДІЛ у Сирії та нелегальному володінні зброєю", - повідомив речник польського міністра Маріуша Камінскі, який координує роботу спецслужб. Про це повідомляє Reuters.

За висунуті обвинувачення російському громадянину загрожують 8 років позбавлення волі.

Агенція зазначає, що звернулась за коментарем до російського МЗС та ФСБ, однак досі не отримала відповіді. Представник президента Чечні Алві Карімов заявив, що нічого не знає про цю справу. 

Нагадаємо, прикордонна служба Фінляндії підозрює росіянина в організації нелегального в’їзду до країни для 52 мігрантів.

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09 06 2017 16:50
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