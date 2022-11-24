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У Польщі розпочалось осіннє засідання ПА ОБСЄ

Засідання, зокрема, включає парламентську конференцію на тему "Війна в Україні: Роль ОБСЄ та національних парламентів"
У Польщі розпочалось осіннє засідання ПА ОБСЄ Фото: gettyimages.com
У будівлі парламенту Польщі у Варшаві у четвер розпочалося 20-те осіннє засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ, яке триватиме до 26 листопада.
 

Про це повідомляє Укрінформ.

Участь у засіданні беруть близько 200 парламентаріїв із 52 країн. Зустріч включає інавгураційне засідання, на якому виступлять високопосадовці приймаючої сторони, у т.ч. спікери парламенту та глава МЗС Польщі, чинний голова ОБСЄ, а також парламентську конференцію на тему "Війна в Україні: Роль ОБСЄ та національних парламентів".

Участь в інавгураційному засіданні також візьме президент України Володимир Зеленський, який звернеться до учасників з допомогою відеозвернення.

Питання загарбницької війни рф проти України буде в центрі уваги депутатів країн-учасниць ОБСЄ. Цій темі також присвячено першу сесію Парламентської Асамблеї.

Як раніше повідоляв iPress, Польща не видала віз російській делегації, яка мала намір взяти участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ у Варшаві.

"У зв’язку з грубим порушенням росією міжнародного права шляхом незаконної агресії проти України, починаючи з 25 лютого ц.р. до санкційного списку Євросоюзу внесено імена осіб з оточення владного апарату та парламенту рф, які активно діють та підтримують дії проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", - обґрунтувало це рішення польське зовнішньополітичне відомство.

У польському МЗС підкреслили, що дії Москви порушують фундаментальні принципи і зобов’язання, які раніше були узгоджені і прийняті всіма державами-членами ОБСЄ, зокрема і росією.

Довідково

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі є міжнародною парламентською організацією, створеною Паризьким самітом ОБСЄ 1990 року. Ця організація сприяє міжпарламентському діалогу з метою досягнення всебічної безпеки в державах-учасницях ОБСЄ. Штаб-квартира ПА ОБСЄ розміщена в м.Копенгагені (Данія).

Парламентська асамблея збирається тричі на рік: на щорічну сесію, а також на осінні і зимові засідання. Щорічні сесії та осінні засідання проводяться в одній з держав-членів за принципом ротації, зимові засідання – зазвичай у Відні.

 

 

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24 11 2022 11:39
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