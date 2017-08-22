У Польщі розпочали розслідування проти Леха Валенси
Політика підозрюють у неправдивих свідченнях про співпрацю зі спецслужбами країни, повідомляє "Польське радіо".
Валенса стверджував, що ніколи не був їхнім співробітником, однак висновок фахівця Інституту судових експертиз і опитування свідків, включаючи колишніх співробітників розвідки, показали, що документи, на підставі яких висувалося звинувачення, написані та підписані рукою екс-президента.
Нагадаємо, Лєх Валенса залучений у гучний скандал після публікації Інститутом національної пам'яті архівів, в яких йдеться про його зв'язки зі спецслужбами. До досьє прикріплено особисту справу політика, який працював під псевдонімом "Болек". У тексті документа заявлено, що екс-голова держави "зобов'язався співпрацювати зі службою безпеки в справі виявлення і боротьби з ворогами Польської Народної Республіки".
Раніше у Варшаві пройшла багатотисячна акція Комітету захисту демократії, спрямована як на підтримку екс-президента Польщі Леха Валенси, так і проти дій правлячої партії "Право і справедливість".
"Навіть в найгірших снах я не уявляв, що через роки після боротьби за свободу, проти репресій, ревізіонізму, арештів, удару по нас завдасть апарат демократичної держави", - написав у своєму листі мітингувальним Валенса.
Валенса був президентом Польщі в 1990-1995 рр. Про співпрацю політика з УДБ говорив, зокрема, його наступник на посаді голови держави Лех Качинський. Наприкінці 2015 року, після смерті колишнього міністра внутрішніх справ країни Чеслава Кищака, були оприлюднені документи, що зберігалися у нього - вони підтверджують цей факт.
Сам Валенса спростовує свою співпрацю зі спецслужбами комуністичної Польщі.
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