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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Польщі розпочали розслідування проти Леха Валенси

Політика підозрюють у дачі неправдивих свідчень про співпрацю зі спецслужбами
У Польщі розпочато розслідування проти колишнього президента країни Леха Валенси.
У Польщі розпочали розслідування проти Леха Валенси Лех Валенса. Фото: Андрій Романенко / pravda.com.ua

Політика підозрюють у неправдивих свідченнях про співпрацю зі спецслужбами країни, повідомляє "Польське радіо".

Валенса стверджував, що ніколи не був їхнім співробітником, однак висновок фахівця Інституту судових експертиз і опитування свідків, включаючи колишніх співробітників розвідки, показали, що документи, на підставі яких висувалося звинувачення, написані та підписані рукою екс-президента.

Нагадаємо, Лєх Валенса залучений у гучний скандал після публікації Інститутом національної пам'яті архівів, в яких йдеться про його зв'язки зі спецслужбами. До досьє прикріплено особисту справу політика, який працював під псевдонімом "Болек". У тексті документа заявлено, що екс-голова держави "зобов'язався співпрацювати зі службою безпеки в справі виявлення і боротьби з ворогами Польської Народної Республіки".

Раніше у Варшаві пройшла багатотисячна акція Комітету захисту демократії, спрямована як на підтримку екс-президента Польщі Леха Валенси, так і проти дій правлячої партії "Право і справедливість".

"Навіть в найгірших снах я не уявляв, що через роки після боротьби за свободу, проти репресій, ревізіонізму, арештів, удару по нас завдасть апарат демократичної держави", - написав у своєму листі мітингувальним Валенса.

Валенса був президентом Польщі в 1990-1995 рр. Про співпрацю політика з УДБ говорив, зокрема, його наступник на посаді голови держави Лех Качинський. Наприкінці 2015 року, після смерті колишнього міністра внутрішніх справ країни Чеслава Кищака, були оприлюднені документи, що зберігалися у нього - вони підтверджують цей факт.

Сам Валенса спростовує свою співпрацю зі спецслужбами комуністичної Польщі.

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