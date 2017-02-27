У Польщі розсекретили дані осіб, які співпрацювали з комуністами

Дані про конкретних осіб і типи документів, якими володіє Інститут, можна відшукати по імені та прізвищу

Колегія Інституту національної пам'яті Польщі і його керівництво прийняли рішення зробити відкритими бази даних з особами, які співпрацювали з комуністичними спецслужбами в країні.

Відмінність в тому, що цей доступ дає більш повну довідку про людину, так можна буде визначити чи був хтось співробітником спецслужби, її секретним агентом або жертвою, пише Dzieje.pl.

Дані про конкретних осіб і типи документів, якими володіє Інститут, можна відшукати по імені та прізвищу.

Зміна набула чинності в понеділок, 27 лютого.

Нагадаємо, Лєх Валенса залучений у гучний скандал після публікації Інститутом національної пам'яті архівів, в яких йдеться про його зв'язки зі спецслужбами. До досьє прикріплено особисту справу політика, який працював під псевдонімом "Болек". У тексті документа заявлено, що екс-голова держави "зобов'язався співпрацювати зі службою безпеки в справі виявлення і боротьби з ворогами Польської Народної Республіки".