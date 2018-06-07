У Польщі сталася катастрофа МіГ-29
Літак з 22-ї бази тактичної авіації упав 6 липня о 02:57 за київським часом поблизу населеного пункту Паслек Вармінсько-Мазурського воєводства (північний схід країни), повідомляє Міністерство національної оборони Польщі.
Пілот катапультувався у районі населеного пункту Сакув біля міста Мальборк, але не вижив. Літак упав за 500 метрів від будинків.
Причину катастрофи з'ясовує комісія з розслідування авіакатастроф державної авіації.
Додамо, що польська влада розпорядилася зупинити усі польоти за участю МіГ-29. Про це повідомив голова Міністерства оборони Маріуш Блащак, інформує Polskie Radio.
"Поки причини катастрофи МіГ-29 не будуть з'ясовані, польоти з використанням цього літака були зупинені", - повідомив міністр.
За його словами, польська держава подбала про найближчих загиблого пілота.
Нагадаємо, що в Болгарії розбився військово-транспортний вертоліт Мі-17, унаслідок чого загинули двоє людей.
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