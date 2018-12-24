У Польщі стурбовані можливим відтоком українських заробітчан до Німеччини

Можливий відтік українських робітників з Польщі до Німеччини може негативно позначитися на польській економіці.

Про це попереджають у Спілці підприємців і роботодавців Республіки, пише Die Welt.

Польські бізнесмени стурбовані тим, що 19 грудня уряд ФРН затвердив проект закону про імміграцію, який передбачає скасування з 2020 року пріоритету для громадян Німеччини та інших країн Євросоюзу при прийомі на роботу. Якщо його схвалить Бундестаг, кваліфіковані працівники з України отримають можливість легально працевлаштуватися в Німеччині.

Фахівці підрахували, що польський ринок праці залишать півмільйона українців, негативний сценарій передбачає, що їх буде вдвічі більше.

Зараз у Польщі мешкають майже два мільйони українців, більшість із них - трудові мігранти, лише кілька сотень звернулися за притулком.

Польський бізнес давно страждає від постійної міграції громадян в інші, більш заможні країни ЄС, у тому числі Велику Британію. Рівень народжуваності в Польщі становить 1,3 дитини на одну жінку, це вкрай низький показник.

З огляду на це, Союз підприємців і роботодавців Польщі закликає уряд залучати більше іноземних робітників і сприяти наданню громадянства.

Нагадаємо, на постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйони громадянУкраїни, тимчасово - від 7 до 9 млн осіб.