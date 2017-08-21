У Польщі суд оголосив вирок націоналістам, які побили українців у Перемишлі
Інформацію повідомила прес-секретар Окружної прокуратури в Перемишлі Марта Пентковська, інформує "Польське радіо".
Зокрема, обвинуваченим, які працюють, суд установив штрафні санкції в розмірі 20% від їхньої місячної зарплати на користь Фонду допомоги постраждалим і постпенітенціарної допомоги. Тих, хто не працює, суд розпорядився залучити до 30-годинної щомісячної неоплачуваної, контрольованої суспільно-корисної праці.
Окрім того, п'ятьох осіб звинуватили в тому, що під час процесії вони вдарили одного з учасників - Зенона К. - перешкоджаючи йому брати участь у ході, а ще трьох - у побитті іншого чоловіка Петра К. через його українську національність.
Нагадаємо, що в грудні минулого року в польському Перемишлі пройшов традиційний "Марш орлят перемиських і львівських". Коли колона проходила повз Український народний дім, один з учасників акції закричав по-польськи: "Смерть українцям!".
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