У Польщі суд оголосив вирок націоналістам, які побили українців у Перемишлі

Суд Перемишля оголосив вирок 20 особам, які в червні 2016 року перешкоджали проведенню мирної ходи українців.

Інформацію повідомила прес-секретар Окружної прокуратури в Перемишлі Марта Пентковська, інформує "Польське радіо".

Зокрема, обвинуваченим, які працюють, суд установив штрафні санкції в розмірі 20% від їхньої місячної зарплати на користь Фонду допомоги постраждалим і постпенітенціарної допомоги. Тих, хто не працює, суд розпорядився залучити до 30-годинної щомісячної неоплачуваної, контрольованої суспільно-корисної праці.

Окрім того, п'ятьох осіб звинуватили в тому, що під час процесії вони вдарили одного з учасників - Зенона К. - перешкоджаючи йому брати участь у ході, а ще трьох - у побитті іншого чоловіка Петра К. через його українську національність.

Нагадаємо, що в грудні минулого року в польському Перемишлі пройшов традиційний "Марш орлят перемиських і львівських". Коли колона проходила повз Український народний дім, один з учасників акції закричав по-польськи: "Смерть українцям!".