У Польщі тривають протести на підтримку суддів Верховного суду, яких відправляють на пенсію

Протестувальники – близько 1500 осіб - зібралися біля будівлі суду із червоно-білими прапорами Польщі та банерами "Руки геть від Верховного суду"

У Варшаві у середу вранці тривають протести проти зміни судової системи, згідно з якою значна частина суддів Верховного суду країни повинна піти на пенсію.

Протестувальники зібрались біля будівлі Верховного суду, вигукуючи "Вільні суди!" та "Конституція", повідомляє TVN 24.

Згідно із нововведеннями, 65-річній главі Верховного суду Малгожаті Герсдорф було наказано вийти на пенсію.

Герсдорф, яка відповідно до минулого законодавства мала вийти на пенсію у 70 років, вважає нові вимоги чисткою та заявляє, що буде захищати верховенство права. У середу вранці вона, під вигуки своїх прихильників, прибула на роботу.

"Я сподіваюся, що правовий порядок буде відновлено", - сказала вона.

Протестувальники – близько 1500 осіб - зібралися біля будівлі суду із червоно-білими прапорами Польщі та банерами "Руки геть від Верховного суду". Вони вручили Герсдорф білі троянди. Серед демонстрантів були також польські опозиційні депутати.

Згодом протестувальники перемістилися до президентського палацу. Акції протесту у Варшаві відбулись також напередодні ввечері.

Як повідомляв iPress.ua, 2 липня Європейська комісія розпочала процедуру проти Польщі у зв'язку із суперечливим законом про Верховний суд. На думку Європейської комісії, офіційна Варшава "порушила європейські норми верховенства права".

Нагадаємо, що Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу ще у липні.

Згодом у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили про готовність дати відповідь на запуск Європейською комісією процедури введення санкцій за порушення законодавства ЄС через судову реформу.