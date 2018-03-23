У Польщі тисячі жінок протестували проти посилення закону про аборти
У Варшаві протестувальники вийшли із плакатами: "вільний вибір" та "жінка є людською істотою", а також скандуючи гасла з вимогою свободи прийняття рішень щодо дітонародження, повідомляє The Associated Press.
Новий запропонований закон дозволяє аборти в тих випадках, коли життя матері є в небезпеці або коли вагітність є наслідком зґвалтування.
Однак у проекті закону сказано, що забороняються аборти, якщо плід безнадійно хворий, ослаблений чи із синдромом Дауна.
У Варшаві протестувальники прийшли до місця зустрічі впливових римо-католицьких єпископів, які закликають до подальшого посилення одного із найжорсткіших законів про аборти в Європі. Після цього вони пішли маршем до парламенту, а пізніше почали рухатися до штаб-квартири правлячої партії Ярослава Качинського.
Всі фото: АР
Комісар з прав людини Ради Європи вже висловив занепокоєння стосовно планів Польщі ухвалити закон під назвою "Стоп аборт", зазначивши, що це суперечитиме зобов'язанням Варшави у дотриманні міжнародного права у галузі захисту прав людини.
Нагадаємо, що близько 2 тисяч людей 13 січня провели у Польщі акцію протесту проти посилення закону про аборти.
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