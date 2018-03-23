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У Польщі тисячі жінок протестували проти посилення закону про аборти

Новий закон забороняє аборти, якщо плід безнадійно хворий, ослаблений чи із синдромом Дауна
Тисячі людей приєдналися до жіночої акції протесту у Варшаві та інших польських містах у п'ятницю, протестуючи проти спроби консервативного уряду запровадити нові обмеження щодо абортів.
У Польщі тисячі жінок протестували проти посилення закону про аборти Індія, акції протесту проти абортів в Нью-Делі 26 листопада 2014. Комісія у справах жінок стверджує, що в Індії робиться щоденно 20 000 абортів. Фото: АFР

У Варшаві протестувальники вийшли із плакатами: "вільний вибір" та "жінка є людською істотою", а також скандуючи гасла з вимогою свободи прийняття рішень щодо дітонародження, повідомляє The Associated Press.

Новий запропонований закон дозволяє аборти в тих випадках, коли життя матері є в небезпеці або коли вагітність є наслідком зґвалтування.

Однак у проекті закону сказано, що забороняються аборти, якщо плід безнадійно хворий, ослаблений чи із синдромом Дауна.

У Варшаві протестувальники прийшли до місця зустрічі впливових римо-католицьких єпископів, які закликають до подальшого посилення одного із найжорсткіших законів про аборти в Європі. Після цього вони пішли маршем до парламенту, а пізніше почали рухатися до штаб-квартири правлячої партії Ярослава Качинського.


Всі фото: АР

Комісар з прав людини Ради Європи вже висловив занепокоєння стосовно планів Польщі ухвалити закон під назвою "Стоп аборт", зазначивши, що це суперечитиме зобов'язанням Варшави у дотриманні міжнародного права у галузі захисту прав людини.

Нагадаємо, що близько 2 тисяч людей 13 січня провели у Польщі акцію протесту проти посилення закону про аборти.

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23 03 2018 19:34
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