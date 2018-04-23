У Польщі у лісі знайшли мертвим ветерана АТО Причини смерті Лучіщака встановлюються

У Польщі загинув учасник АТО Денис Лучіщак, який виїхав туди заробити на навчання своєї сестри.

Фото; facebook.com/MykolaDeputat

"Денис учасник АТО, волонтер. 6 березня виповнилося 23 роки. Поїхав до Польщі для того щоб заробити кошти на навчання для своєї молодшої сестри, яка в цьому році закінчує 11 клас. Сім'я живе без батька", - повідомив його близький друг Микола Депутат у Facebook, інформує "Новое время". Причини смерті Лучіщака наразі не відомі, ведеться слідство. Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі у парку виявили повішеним ветерана АТО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію