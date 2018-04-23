ВІДПОЧИНОК НОВИНИУ Польщі загинув учасник АТО Денис Лучіщак, який виїхав туди заробити на навчання своєї сестри.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі у лісі знайшли мертвим ветерана АТО
Причини смерті Лучіщака встановлюються
Фото; facebook.com/MykolaDeputat
"Денис учасник АТО, волонтер. 6 березня виповнилося 23 роки. Поїхав до Польщі для того щоб заробити кошти на навчання для своєї молодшої сестри, яка в цьому році закінчує 11 клас. Сім'я живе без батька", - повідомив його близький друг Микола Депутат у Facebook, інформує "Новое время".
Причини смерті Лучіщака наразі не відомі, ведеться слідство.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі у парку виявили повішеним ветерана АТО.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 04 2018 10:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Не туристичне місце: де в Україні насолодитися недоторканною природою, - ФОТО, ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- Усиновлені знаменитості: погана спадковість - не вирок