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У Польщі у лісі знайшли мертвим ветерана АТО

Причини смерті Лучіщака встановлюються
У Польщі загинув учасник АТО Денис Лучіщак, який виїхав туди заробити на навчання своєї сестри.
У Польщі у лісі знайшли мертвим ветерана АТО Фото; facebook.com/MykolaDeputat

"Денис учасник АТО, волонтер. 6 березня виповнилося 23 роки. Поїхав до Польщі для того щоб заробити кошти на навчання для своєї молодшої сестри, яка в цьому році закінчує 11 клас. Сім'я живе без батька", - повідомив його близький друг Микола Депутат у Facebook, інформує "Новое время".

Причини смерті Лучіщака наразі не відомі, ведеться слідство.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі у парку виявили повішеним ветерана АТО.
 

 

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23 04 2018 10:59
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