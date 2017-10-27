У Польщі українських динамівців не пустили грати на вищому рівні, бо вони не громадяни ЄС

На рахунку динамівців було 15 перемог в 16 матчах, 80 забитих голів і відрив у 11 очок від найближчого переслідувача

Українці з польського міста Вроцлав, які два роки тому організували власну футбольну команду "Динамо" і перемогли у класі "С", не змогли розпочати виступи на вищому рівні через правило, що в команді має бути лише два гравці не з ЄС.

Про це пише "Простір" з посиланням на польську Gazeta Wyborcza.

Два перших сезони "Динамо" (Вроцлав) грало в найнижчому класі "C" Нижньої Сілезії, але за підсумками минулого чемпіонату команді вдалося здобути перше місце і путівку у клас "В". На рахунку динамівців було 15 перемог в 16 матчах, 80 забитих голів і відрив у 11 очок від найближчого переслідувача. На сьогоднішній день "Динамо" призупинило своє існування.

Клас "С" підпорядковується Нижньосілезькому об’єднанню народних спортивних команд (пол. Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe), а клас "В" у в свою чергу - Польському футбольному союзу (ПФС).

Регламент цієї організації вимагає, щоб у команді було не більше двох футболістів не з ЄС. Тому "Динамо", маючи повністю український склад, не має змоги виступати у класі "В".

"Я не міг піти назустріч одній команді, адже через деякий час звернулися б кілька інших клубів, які підсилилися іноземцями не з Європейського союзу. Є правила, яких треба дотримуватися. У класі "С" для "Динамо" зробили вийняток, у вищих лігах нас зобов’язує вже регламент Польського футбольного союзу", - пояснює Анджей Падевський, голова Нижньосілезького футбольного союзу і одночасно віце-президент ПФС.

У результаті українська команда з Вроцлава "Динамо" не бере участі у жодних змаганнях з футболу. "Хлопці одноголосно прийшли до висновку, що ми не будемо продовжувати виступи у класі "С", тому що команда вийшла до вищої ліги. Дивне рішення Союзу, адже це турнір на аматорському рівні. Невже це така проблема, щоб ми грали у класі "В"?", - дивується Максим Сябро, один із засновників і за сумісництвом воротар "Динамо".

Він додав, що клуб звертався навіть до президента ПФС Збіґнєва Бонека. "Ми отримали відповідь, в якій вказано, що останнє слово у вирішенні ситуації має бути за регіональним союзом. Тому ми проводили переговори з керівником нижньосілезької організації. Її голова Падевський вислухав нас і відмовив, пояснюючи, що правила для всіх однакові", – сказав Сябро.