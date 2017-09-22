У Польщі український заробітчанин зарізав місцевого футболіста
Трагедія сталася в неділю вранці, 17 вересня. За розповідями свідків, між чоловіками сталася сварка. На світанку вони покинули заклад і пішли по домівках, повідомляє "Польське Радіо".
Як виявилося, вбивця пішов за своєю жертвою, дійшовши до однієї з вулиць, він наніс поляку численні удари ножем, а потім забрав його гаманець з грошима та банківськими картками і зник з місця події.
Тіло 32-річного поляка виявив випадковий перехожий. Чоловік лежав недалеко від будинку, в якому жив. На тілі у нього були колоті рани.
Після цього українець намагався втекти з Польщі. Поліція затримала його в машині по дорозі в контрольно-пропускний пункт з Україною - "Дорогуськ".
Як з'ясувалося, Сергій В. вже відсидів 15 років у в'язниці в Україні за подібний тяжкий злочин. Українець працював у Польщі помічником під час польових робіт. За вбивство з особливою жорстокістю злочинцеві загрожує довічне позбавлення волі. Чоловік визнав свою провину.
Нагадаємо, що ввечері 11 вересня в Нововолинську (Волинська область) убили 18-річного громадянина США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа