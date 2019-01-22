У Польщі українців затримали за підозрою у нападі з ножем на білоруса

У польському Ґданську громадянина Білорусі поранили ножем під час розпиття алкогольних напоїв. У зв’язку з цим затримано трьох громадян України.

Інцидент трапився 20 січня в одному з хостелів Ґданська. Тричі поранений ножем білорус перебуває у лікарні. У свою чергу, поліція арештувала громадян України, котрі розпивали з ним алкоголь, повідомляє "Польське радіо".

"Про інцидент нас повідомив диспетчер швидкої допомоги. За попередніми даними, відбулася гулянка з алкоголем та сварка між громадянином Білорусі та України. Цей другий вдарив першого ножем. Крім 40-річного чоловіка, затримано також 44-річну жінку, також громадянку України", - повідомили у поліції Гданська.

За даними правоохоронців, обоє українців були нетверезими: обстеження жінки показало понад 2 проміле алкоголю у її крові, натомість результат чоловіка показав понад півпроміле.

Крім того, на місці злочину була затримана також 48-річна громадянка України, яка образила прибулих правоохоронців.

Усі троє громадян України перебувають нині під арештом, чекаючи на рішення прокуратури.

Розслідування ведеться у зв’язку зі спробою вбивства, з’ясовується також участь згаданих жінок в інциденті.

Нагадаємо, що під час фіналу Великого оркестру святкової допомоги у Гданську в неділю, 13 січня, було смертельно поранено мера міста Павела Адамовича.

Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна "Громадянська платформа" його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.

Лікарі не змогли врятувати життя мера і 14 січня Адамович помер.