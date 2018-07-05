У Польщі українцям загрожує 20 років в'язниці за контрабанду наркотиків
На лаві підсудних опинилися двоє чоловіків та жінка, яких вважають членами організованої злочинної групи: 39-річний Віктор К. та 46-річний Євген С. та 34-річна Ольга П, пише "Польське радіо".
За вчинені злочини обвинуваченим загрожує до 20 років позбавлення волі. Діяльність групи була спрямована на вчинення злочинів проти положень Закону про боротьбу з наркотиками. Зловмисники вивозили з ЄС в Україну великі партії наркотиків.
Зупинити потік контрабанди вдалося співробітникам Прикордонної служби Польщі. Зокрема обвинувачені відповідатимуть у суді за спробу вивезення з Польщі в Україну через прикордонний пункт пропуску "Корчова-Краковець" великої кількості гашишу загальною вагою 237 кг.
Наркотики перевозили з Іспанії в Росію. Їх переховували у спеціальних конструкціях легкових автомобілів марок BMW X6 та BMW X5 з українською реєстрацією.
Нагадаємо, що національна поліція Іспанії при співпраці з правоохоронними органами інших країн затримала 34-річного українця Дениса К., підозрюваного в причетності до кібератак проти банків по всьому світу, в тому числі в Росії.
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