У Польщі в аварії з автобусом постраждали 18 людей

Інцидент стався в четвер ввечері. Автобус, в якому їхала 51 людина, занесло на дорозі, а потім він з’їхав у кювет, вдарився у бетонну перемичку і перекинувся на бока, повідомляє Gazeta Wroclawska.



Фото: gazetawroclawska

Люди, які подорожували в автобусі, прямували до Зельоної Гури з екскурсії на різдвяному ярмарку у Вроцлаві.

Рятувальники на місці аварії застали шість людей, які самостійно змогли вибратися з автобуса. Одна жінка загинула на місці. Поранення в аварії дістали 18 людей, стан п’ятьох з них важкий.

Причини аварії встановлюються. Поки відомо, що водії автобуса були тверезі.