У Польщі в аварії з автобусом постраждали 18 людей
Інцидент стався в четвер ввечері. Автобус, в якому їхала 51 людина, занесло на дорозі, а потім він з’їхав у кювет, вдарився у бетонну перемичку і перекинувся на бока, повідомляє Gazeta Wroclawska.
Фото: gazetawroclawska
Люди, які подорожували в автобусі, прямували до Зельоної Гури з екскурсії на різдвяному ярмарку у Вроцлаві.
Рятувальники на місці аварії застали шість людей, які самостійно змогли вибратися з автобуса. Одна жінка загинула на місці. Поранення в аварії дістали 18 людей, стан п’ятьох з них важкий.
Причини аварії встановлюються. Поки відомо, що водії автобуса були тверезі.
Нагадаємо, у результаті зіткнення двох автомобілів у місцевості Кшешовіце поблизу Кракова постраждали вісім громадян України.
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