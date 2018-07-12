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У Польщі в аварії з автобусом постраждали 18 людей

Одна жінка загинула
В результаті автобуса автобуса в польській Нижній Сілезії загинула одна жінка, 18 людей отримали серйозні травми.
У Польщі в аварії з автобусом постраждали 18 людей Фото: http://polradio.pl

Інцидент стався в четвер ввечері. Автобус, в якому їхала 51 людина, занесло на дорозі, а потім він з’їхав у кювет, вдарився у бетонну перемичку і перекинувся на бока,  повідомляє Gazeta Wroclawska.


Фото: gazetawroclawska

Люди, які подорожували в автобусі, прямували до Зельоної Гури з екскурсії на різдвяному ярмарку у Вроцлаві.

Рятувальники на місці аварії застали шість людей, які самостійно змогли вибратися з автобуса. Одна жінка загинула на місці. Поранення в аварії дістали 18 людей, стан п’ятьох з них важкий.

Причини аварії встановлюються. Поки відомо, що водії автобуса були тверезі.

Нагадаємо, у результаті зіткнення двох автомобілів у місцевості Кшешовіце поблизу Кракова постраждали вісім громадян України.

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07 12 2018 09:22
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