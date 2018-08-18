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У Польщі в аварію потрапив український автобус з туристами, троє загиблих

Ще більше 50 осіб постраждали, дев'ять з них серйозно травмовані
У Польщі у Підкарпатському воєводстві в дорожньо-транспортну пригоду потрапив український автобус з туристами.
У Польщі в аварію потрапив український автобус з туристами, троє загиблих Фото: PAP/EPA/SHAWN THEW

В результаті аварії загинули три людини, ще 51 людина травмована, пвідомляє TVN24.

Всього в автобусі перебувало 54 людини. Туристичний автобус віз туристів з Львова в Австрію і прямував до прикордонного переходу зі Словаччиною.

"У автобуса була українська реєстрація та перевозилися туристи зі Львова. Три людини загинуло і 51 людина госпіталізована. Дев'ять з них отримали серйозні травми", - йдеться в повідомленні.

Аварія автобуса сталася вчора, 17 серпня 2018 року, після полудня. Автобус впав зі схилу і перекинувся. 

Нагадаємо, в Угорщині розбився мікроавтобус з українцями, внаслідок чого постраждали 13 осіб.

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18 08 2018 10:55
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