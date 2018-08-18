НОВИНИУ Польщі у Підкарпатському воєводстві в дорожньо-транспортну пригоду потрапив український автобус з туристами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі в аварію потрапив український автобус з туристами, троє загиблих
Ще більше 50 осіб постраждали, дев'ять з них серйозно травмовані
Фото: PAP/EPA/SHAWN THEW
В результаті аварії загинули три людини, ще 51 людина травмована, пвідомляє TVN24.
Всього в автобусі перебувало 54 людини. Туристичний автобус віз туристів з Львова в Австрію і прямував до прикордонного переходу зі Словаччиною.
"У автобуса була українська реєстрація та перевозилися туристи зі Львова. Три людини загинуло і 51 людина госпіталізована. Дев'ять з них отримали серйозні травми", - йдеться в повідомленні.
Аварія автобуса сталася вчора, 17 серпня 2018 року, після полудня. Автобус впав зі схилу і перекинувся.
Нагадаємо, в Угорщині розбився мікроавтобус з українцями, внаслідок чого постраждали 13 осіб.
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