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У Польщі в ДТП постраждали восьмеро українців

Поліція попереджає, що дорожні умови дуже складні
У результаті зіткнення двох автомобілів у місцевості Кшешовіце поблизу Кракова постраждали 8 громадян України.
У Польщі в ДТП постраждали восьмеро українців Фото: з вільних джерел

"Один автомобіль пасажирський, другий – це фургон", - повідомляє "Польське радіо".

Загалом травми отримали 9 осіб – 8 пасажирів-українців та водій фургона.

Поліція попереджає, що дорожні умови дуже складні: зокрема, на шляхах ожеледиця.

Нагадаємо, в українському МЗС підтвердили інформацію про загибель чотирьох громадян України внаслідок ДТП у Чехії.

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03 12 2018 11:35
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