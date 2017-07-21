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У Польщі в медичних цілях легалізували марихуану

Члени парламентського комітету охорони здоров'я Польщі оголосили, що стежитимуть за функціонуванням закону
У Польщі з'явився закон, згідно з яким марихуану можна буде придбати в аптеках у лікувальних цілях.
У Польщі в медичних цілях легалізували марихуану Фото: dp.npu.gov.ua

Для цього буде необхідний тільки рецепт лікаря. З новими правилами пацієнти матимуть більш легкий доступ до безпечної терапії для лікування симптомів певних захворювань.

Зокрема, йдеться про хронічний біль, нудоту, блювоту від хіміотерапії, розсіяний склероз, епілепсія тощо,  інформує RMF24.

Члени парламентського комітету охорони здоров’я Польщі оголосили, що вони стежитимуть за функціонуванням закону і не відкидають, що з часом в нього можуть бути внесені поправки.

Нагадаємо, Конституційний суд Грузії визнав неконституційною норму, відповідно до якої посів або вирощування малої кількості марихуани для особистого користування є кримінальним злочином.

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21 07 2017 19:38
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