У Польщі вандали осквернили кладовище радянських солдатів

На сходах біля скульптурної групи і плитах залишили близько 15 знаків фашистської свастики чорного кольору і отречатки стоп червоного кольору

У Варшаві вандали осквернили Центральне військове кладовище-мавзолей воїнів Червоної армії.

"За інформацією, що надійшла від мешканців Варшави 21 березня, встановлено, що на Центральному військовому кладовищі-мавзолеї воїнів Червоної армії на вулиці Жвірки і Віґури вчинено акт вандалізму. На сходах біля скульптурної групи і плитах, що знаходяться по периметру центрального обеліска, невідомими особами допомогою трафарету нанесено понад 15 аналогічних зображень у вигляді фашистської свастики чорного кольору, відбитків стоп червоного кольору на тлі державного прапора Ізраїлю", - повідомляє "ТАСС" з посиланням на дані посольства РФ в Польщі.

Відзначається, що посол РФ в Польщі направив ноту на адресу Міністерства культури і національної спадщини та МЗС країни з вимогою прибрати наслідки вандалізму.

Нагадаємо, у Львові в черговий скоїли акт вандалізму щодо пам'ятників з полякам.