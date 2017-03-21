У Польщі вандали осквернили кладовище радянських солдатів
"За інформацією, що надійшла від мешканців Варшави 21 березня, встановлено, що на Центральному військовому кладовищі-мавзолеї воїнів Червоної армії на вулиці Жвірки і Віґури вчинено акт вандалізму. На сходах біля скульптурної групи і плитах, що знаходяться по периметру центрального обеліска, невідомими особами допомогою трафарету нанесено понад 15 аналогічних зображень у вигляді фашистської свастики чорного кольору, відбитків стоп червоного кольору на тлі державного прапора Ізраїлю", - повідомляє "ТАСС" з посиланням на дані посольства РФ в Польщі.
Відзначається, що посол РФ в Польщі направив ноту на адресу Міністерства культури і національної спадщини та МЗС країни з вимогою прибрати наслідки вандалізму.
Нагадаємо, у Львові в черговий скоїли акт вандалізму щодо пам'ятників з полякам.
Раніше невідомі розмалювали провокативними гаслами паркан Генерального консульства Республіки Польща у Львові
Також у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.
В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.
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