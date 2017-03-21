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У Польщі вандали осквернили кладовище радянських солдатів

На сходах біля скульптурної групи і плитах залишили близько 15 знаків фашистської свастики чорного кольору і отречатки стоп червоного кольору
У Варшаві вандали осквернили Центральне військове кладовище-мавзолей воїнів Червоної армії.
У Польщі вандали осквернили кладовище радянських солдатів Фото:112.ua

"За інформацією, що надійшла від мешканців Варшави 21 березня, встановлено, що на Центральному військовому кладовищі-мавзолеї воїнів Червоної армії на вулиці Жвірки і Віґури вчинено акт вандалізму. На сходах біля скульптурної групи і плитах, що знаходяться по периметру центрального обеліска, невідомими особами допомогою трафарету нанесено понад 15 аналогічних зображень у вигляді фашистської свастики чорного кольору, відбитків стоп червоного кольору на тлі державного прапора Ізраїлю", - повідомляє "ТАСС" з посиланням на дані посольства РФ в Польщі.

Відзначається, що посол РФ в Польщі направив ноту на адресу Міністерства культури і національної спадщини та МЗС країни з вимогою прибрати наслідки вандалізму.

Нагадаємо, у Львові в черговий скоїли акт вандалізму щодо пам'ятників з полякам.

Раніше невідомі розмалювали провокативними гаслами паркан Генерального консульства Республіки Польща у Львові

Також у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.

 

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21 03 2017 20:56
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