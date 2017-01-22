У Польщі в аварію потрапила американська вантажівка з танковими снарядами
Інцидент стався 21 січня о 19:00 неподалік від селища Свидницав Любуському воєводстві, повідомляє Rzeczpospolita.
"Одна з вантажних машин американської армії вилетіла з дороги у результаті чого на дорогу випали снаряди для танків", - повідомляє видання.
Причиною інциденту могли стати погодні умови за яких автомобіль занесло і водій втратив керування.
"Після інциденту в лікарню міста Зелена Гора доставили одного з американських солдатів, його життю нічого не загрожує. На місце події прибули правоохоронці, військова поліція і представники американського контингенту в Польщі", - повідомляє видання.
Нагадаємо, що до Польщі на аеродром Лавиця у Познані прибули перші 300 американських солдатів зі штату Колорадо.
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