У Польщі в аварію потрапила американська вантажівка з танковими снарядами

У лікарню міста Зелена Гора доставили одного з американських солдатів

Вантажівка американської армії з вантажем снарядів для танків потрапила в аварію у Польщі.

Інцидент стався 21 січня о 19:00 неподалік від селища Свидницав Любуському воєводстві, повідомляє Rzeczpospolita.

"Одна з вантажних машин американської армії вилетіла з дороги у результаті чого на дорогу випали снаряди для танків", - повідомляє видання.

Причиною інциденту могли стати погодні умови за яких автомобіль занесло і водій втратив керування.

"Після інциденту в лікарню міста Зелена Гора доставили одного з американських солдатів, його життю нічого не загрожує. На місце події прибули правоохоронці, військова поліція і представники американського контингенту в Польщі", - повідомляє видання.

Нагадаємо, що до Польщі на аеродром Лавиця у Познані прибули перші 300 американських солдатів зі штату Колорадо.