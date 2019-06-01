У Польщі відправили під суд підозрюваних у підпалі офісу спілки угорців в Ужгороді

Провокація трапилась на початку лютого в Ужгороді

Мазовецький відділ Національної прокуратури Польщі передав до суду матеріали справи, зібрані разом з Агентством внутрішньої безпеки, щодо трьох громадян Польщі, які на початку лютого 2018 року організували і скоїли підпал будинку Товариства угорської культури Закарпаття.

За версією слідства, підозрюваним пообіцяли по тисячі злотих (понад 7 тисяч гривень). Слідство вважає, що основною метою цієї провокації було погіршення українсько-угорських відносин, інформує польський сайт TVP.info.

Замовником злочину польські слідчі вважають якогось німецького журналіста, який діяв, ймовірно, в інтересах російських спецслужб.

Головним підозрюваним є 28-річний Міхал П., пов'язаний з неофашистською організацією Falanga і проросійською партією Zmiana, лідер якої вже третій рік поспіль перебуває в слідчому ізоляторі і підозрюється у співпраці з російською і китайською розвідками.

Ця людина завербувала ще двох осіб: Адріана Марглевського і Томаша Шімков'яка, які стали виконавцями провокації.



Адріан Марглєвський. Фото: facebook.com/Adrian Marglewski



Томаш Рафал Шимковяк. Фото: facebook.com/szymkowiak.tomasz.7

Нагадаємо, що 4 лютого 2018 року в Ужгороді в офіс Товариства угорської культури кинули пляшку із запальною сумішшю. Відразу після цього уряд Угорщини звернувся до ОБСЄ з проханням захистити закарпатських угорців.

Співробітники поліції Закарпатської області встановили, що до підпалу будівлі можуть бути причетні громадяни Польщі Адріан Марглевський з Кракова і Томаш Рафал Шімков'як з Бидгоща. Марглевський і Шімков'як мають стосунок до польської праворадикальної організації "Фаланга".

У ніч на 27 лютого в ужгородському офісі Товариства угорської культури Закарпаття сталася пожежа. Вогонь знищив меблі та частину майна на площі 25 квадратних метрів. Порушено справу за ч. 2 ст. 194 КК - "умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу".

У Закарпатській області проживає 150-тисячна угорська меншина. Між Будапештом і Києвом триває конфлікт, пов'язаний з українським законом про освіту. Як стверджує Угорщина, цей закон порушує права національних меншин вчитися рідною мовою.

Волонтерська ініціатива "Російська V колона у Польщі" (RVKP) у 2016 році ідентифікувала Марглевського як "фалангіста" і члена стрілецької самостійної частини 2039 (SJS 2039) з Кракова, учасника антиамериканської демонстрації "Фаланги" у Кракові під консульством США, що відбулася 4 липня 2015 року. SJS 2039, за інформацією RVKP, контролюється симпатиками "Фаланги" та іншої проросійської організації - незареєстрованої партії "Зміна" (Zmiana).

За даними порталу, Марглевського та Шимковяка ще не оголосили у розшук.

Товариство угорської культури Закарпаття (KMKSZ – Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) — найвпливовіша організація угорської меншини на Закарпатті, політичним крилом якої є "Партія угорців України".

Історія виникнення Націоналістично-радикального руху "Фаланга" сягає ще 30- років минулого століття. Це була нелегальна, антисемітська, з фашистським ухилом націоналістично-радикальна політична формація. Сучасний рух "Фаланга" виступає проти НАТО, США та ЄС. Очолює організацію Бартош Бекєр, який ще в 2014 році заявив, що приєднався до проросійських сепаратистів у Донецьку. На українському відтинку діяльності "Фаланга" активно підтримує проросійських сепаратистів на Донбасі, Росію та свого часу навіть створила "антибандерівські патрулі" для охорони східних прикордонних регіонів Польщі від "ворогів бандерівців".