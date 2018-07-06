У Польщі відреагували на заяву віце-спікера Сейму про українських медиків

У МОЗ Польщі спростували заяву віце-спікера Сейму Станіслава Тишки про те, що через непрофесіоналізм працюючих в Польщі українських медиків в країні стало помирати більше людей.

"Міністерство здоров'я Польщі не знає жодного випадку смерті пацієнта в результаті медичних помилок української медсестри або відсутності у неї професіоналізму", - заявили в прес-службі відомства, інформує Oko.press.

Як писав iPress.ua, посольство України в Польщі від імені всіх громадян України, які працюють в Польщі, вимагає вибачень від віце-маршалка Сейму Польщі Станіслава Тишки (члена "Кукіз'15") у зв'язку з його висловлюваннями про медичних працівників з України в ефірі телеканалу TVN24 27 травня.

"Висловивши думку, що через працевлаштування начебто менш кваліфікованих медичних працівників з України в польських лікарнях помирає більше людей, пан віце-спікер перевищив рівень порядності і вдався до ганебних та неприйнятних наклепів на українських громадян", - йдеться у заяві посольства.